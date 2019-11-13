Челябинские власти прокомментировали ситуации с вывозом мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Челябинской области рабочая и находится на постоянном контроле властей, сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии региона Виталий Безруков, комментируя заявление главы Минприроды РФ о проблемах с вывозом отходов в регионе.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов России, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО, среди них и Челябинская область. Кобылкин направил на имя глав и губернаторов субъектов РФ предупреждения о необходимости принять "исчерпывающие меры" по недопущению остановки вывоза ТКО по вине региональных операторов.

"У нас рабочая ситуация, мы тесно работаем с регоператорами в части изменения территориальной схемы и ее усовершенствования. Проблем быть не может. Ситуация постоянно находится на контроле", - цитирует пресс-служба минэкологии региона слова Безрукова.

По его словам, дополнительно регоператоры ставят мусоросортировки и строят мусороперегрузочные станции, закупают новые автомобили, а муниципалитеты покупают новые контейнеры за счет областных субсидий.

В свою очередь в пресс-службе ООО "Центр коммунального сервиса" напомнили, что в 2018 году жители Челябинска пережили "мусорный" коллапс - тогда ряд крупных перевозчиков мусора отказался от обслуживания контейнерных площадок, мусор копился и долгое время не вывозился на свалку. К решению проблемы тогда подключились несколько компаний, в том числе "Центр коммунального сервиса", ситуация стабилизировалась.