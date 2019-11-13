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РИА Новости

Челябинские власти прокомментировали ситуации с вывозом мусора

16:17 13.11.2019
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© Фото : Кирилл СалимовСвалка мусора в Челябинске
Свалка мусора в Челябинске
© Фото : Кирилл Салимов
Свалка мусора в Челябинске. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Челябинской области рабочая и находится на постоянном контроле властей, сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии региона Виталий Безруков, комментируя заявление главы Минприроды РФ о проблемах с вывозом отходов в регионе.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов России, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО, среди них и Челябинская область. Кобылкин направил на имя глав и губернаторов субъектов РФ предупреждения о необходимости принять "исчерпывающие меры" по недопущению остановки вывоза ТКО по вине региональных операторов.
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"У нас рабочая ситуация, мы тесно работаем с регоператорами в части изменения территориальной схемы и ее усовершенствования. Проблем быть не может. Ситуация постоянно находится на контроле", - цитирует пресс-служба минэкологии региона слова Безрукова.
По его словам, дополнительно регоператоры ставят мусоросортировки и строят мусороперегрузочные станции, закупают новые автомобили, а муниципалитеты покупают новые контейнеры за счет областных субсидий.
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В свою очередь в пресс-службе ООО "Центр коммунального сервиса" напомнили, что в 2018 году жители Челябинска пережили "мусорный" коллапс - тогда ряд крупных перевозчиков мусора отказался от обслуживания контейнерных площадок, мусор копился и долгое время не вывозился на свалку. К решению проблемы тогда подключились несколько компаний, в том числе "Центр коммунального сервиса", ситуация стабилизировалась.
"В настоящий момент Челябинская область переживает переходный период реализации "мусорной" реформы. Перед отраслью стоят глобальные задачи, цель которых – увеличение объемов переработки мусора и уменьшение доли отходов, которые направляются на захоронение. ООО "ЦКС" поэтапно выстраивает эту работу", - сообщает пресс-служба компании.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
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Новости - ЭкологияАлексей ТекслерМинистерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинЧелябинскРоссияЧелябинская областьОбщество
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