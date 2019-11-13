В Турции создали Общество русскоязычных православных верующих Антальи

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья учреждено в Турции для духовного окормления проживающих там верующих Русской православной церкви, сообщает сайт Московского патриархата.

По информации РПЦ, 25 мая патриарх Кирилл направил в турецкую провинцию клирика Белгородской митрополии священника Георгия Иванчогло.

Ранее в Анталье группа православных граждан Турции во главе с Оксаной Алыкан начала сбор документов для официальной регистрации первого в истории страны Общества русскоязычных православных верующих (Antalyadaki RusçaKonuşan OrtodoksİnançlılarDerneği).

"В результате долгих согласований с министерством юстиции и министерством культуры Турции 8 августа были оформлены учредительные документы Общества. Оно объединяет русскоязычных православных верующих провинции Анталья, в которую входят города Демре, Кемер, Анталья, Белек, Сиде, Манавгат, Авсаллар, Аланья и Махмутлар", - говорится в сообщении.

Председателем Общества стала Оксана Алыкан. Созданное объединение подведомственно Управлению Московской патриархии по зарубежным учреждениям.

Одновременно с оформлением документов шел поиск помещения, в котором могли бы совершаться регулярные богослужения для жителей Антальи. В результате 1 ноября было получено официальное разрешение губернаторства Антальи и Службы безопасности на проведение регулярных богослужений в арендованном помещении в районе Антальи Муратпаша (улица Джумхуриет, 60).

Также начал работу сайт Общества русскоязычных православных верующих провинции Анталья pravantalya.com

В связи решением Священного Синода Русской православной церкви от 15 октября 2018 года о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом по причине грубого нарушения канонов с его стороны в Московскую патриархию стали приходить многочисленные обращения проживающих в Турции русскоязычных православных верующих с просьбой об организации пастырского окормления.

В ответ патриарх Кирилл направил в Турцию иерея Георгия Сергеева для совершения регулярных богослужений в храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генерального консульства РФ в Стамбуле, и организации окормления русскоязычной паствы в других городах страны.