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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В Турции создали Общество русскоязычных православных верующих Антальи

16:16 13.11.2019 (обновлено: 16:20 13.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на порт в Анталье
Вид на порт в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья учреждено в Турции для духовного окормления проживающих там верующих Русской православной церкви, сообщает сайт Московского патриархата.
По информации РПЦ, 25 мая патриарх Кирилл направил в турецкую провинцию клирика Белгородской митрополии священника Георгия Иванчогло.
Ранее в Анталье группа православных граждан Турции во главе с Оксаной Алыкан начала сбор документов для официальной регистрации первого в истории страны Общества русскоязычных православных верующих (Antalyadaki RusçaKonuşan OrtodoksİnançlılarDerneği).
"В результате долгих согласований с министерством юстиции и министерством культуры Турции 8 августа были оформлены учредительные документы Общества. Оно объединяет русскоязычных православных верующих провинции Анталья, в которую входят города Демре, Кемер, Анталья, Белек, Сиде, Манавгат, Авсаллар, Аланья и Махмутлар", - говорится в сообщении.
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Председателем Общества стала Оксана Алыкан. Созданное объединение подведомственно Управлению Московской патриархии по зарубежным учреждениям.
Одновременно с оформлением документов шел поиск помещения, в котором могли бы совершаться регулярные богослужения для жителей Антальи. В результате 1 ноября было получено официальное разрешение губернаторства Антальи и Службы безопасности на проведение регулярных богослужений в арендованном помещении в районе Антальи Муратпаша (улица Джумхуриет, 60).
Также начал работу сайт Общества русскоязычных православных верующих провинции Анталья pravantalya.com.
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В связи решением Священного Синода Русской православной церкви от 15 октября 2018 года о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом по причине грубого нарушения канонов с его стороны в Московскую патриархию стали приходить многочисленные обращения проживающих в Турции русскоязычных православных верующих с просьбой об организации пастырского окормления.
В ответ патриарх Кирилл направил в Турцию иерея Георгия Сергеева для совершения регулярных богослужений в храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генерального консульства РФ в Стамбуле, и организации окормления русскоязычной паствы в других городах страны.
С ноября прошлого года священник Георгий Сергеев совершил богослужения в различных городах Турции: Стамбуле, Анкаре, Измире, Кушадасы, Анталье, Демре, Эскишехире. Священник Георгий Иванчогло стал вторым священнослужителем, в задачи которого входит духовное окормление верующих, проживающих в Турции.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСтамбулрелигия
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