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РИА Новости

В МИД Франции прокомментировали эскалацию ситуации в секторе Газа

16:14 13.11.2019
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© AP Photo / Khalil HamraПоследствия ракетных ударов в Секторе Газа.12 ноября 2019
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа.12 ноября 2019
© AP Photo / Khalil Hamra
ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. МИД Франции сожалеет в связи с эскалацией в секторе Газа, осуждает ракетные обстрелы и призывает стороны к сдержанности, сообщили в среду представители ведомства в ходе брифинга.
"Франция сожалеет из-за продолжающейся эскалации в секторе Газа. Она осуждает ракетные обстрелы жилых районов израильской территории из сектора Газа. Она напоминает, что преднамеренные нападения на мирных жителей противоречат международному гуманитарному праву", - отмечают в ведомстве.
Там сообщили, что "Франция напоминает о праве как израильтян, так и палестинцев, жить в мире, жить с достоинством и безопасностью". В министерстве выразили солидарность с затронутым населением.
"Франция призывает стороны к сдержанности и напоминает об обязательствах по защите мирного населения и уважению международного гуманитарного права. Она поддерживает посреднические усилия спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова и Египта", - подчеркивают в МИД.
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
12 ноября, 21:59
МИД Великобритании призвал к деэскалации насилия в секторе Газа
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Вместе с Абу аль-Ата погибла его жена. Одновременно в ночь на вторник в столице Сирии Дамаске был совершен ракетный удар по дому одного из лидеров "Исламского джихада" Акрама Аджури, погиб его сын. Группировка обвинила в атаке израильские ВВС.
Более суток боевики группировки в Газе ведут обстрел израильской территории. За сутки по израильским населенным пунктам было выпущено более 220 ракет. Армия Израиля наносит удары по объектам группировки "Исламский джихад" в Газе.
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Исламский джихадНиколай МладеновСектор ГазаМИД Франции‎ФранцияИзраильВ мире
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