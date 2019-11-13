В МИД Франции прокомментировали эскалацию ситуации в секторе Газа

"Франция призывает стороны к сдержанности и напоминает об обязательствах по защите мирного населения и уважению международного гуманитарного права. Она поддерживает посреднические усилия спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова и Египта", - подчеркивают в МИД.