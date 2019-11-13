Росстат зафиксировал опережающий рост цен на гречку

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Росстат продолжает фиксировать опережающий рост цен на гречку, за период с 6 по 11 ноября она подорожала на 2,2%, говорится в сообщении статистического ведомства.

При этом с начала ноября цены на эту крупу выросли на 4%, а с начала 2019 года – на 19,9%. Общий уровень недельной инфляции в РФ в указанный недельный период был нулевым.

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) в конце октября опубликовал обращение к главе ФАС Игорю Артемьеву, в котором пожаловался на неконтролируемый рост цен на гречиху, который сельхозтоваропроизводители объясняют низким урожаем текущего года.

Начальник управления контроля АПК антимонопольной службы России Анна Мирочиненко позже сообщила РИА Новости, что ФАС планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи.

По оценке союза производителей, текущий урожай и запасы прошлых лет позволят обеспечить потребности россиян в гречневой крупе на протяжении порядка двух лет даже в случае полного прекращения производства гречихи. РСМКП указывал, что в себестоимости гречневой крупы стоимость сырья составляет порядка 80%, и рост цен на гречиху приводит к повышению оптовых и потребительских цен на крупу.