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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-13T16:11Z
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РИА Новости

Песков рассказал о переговорах с Турцией по возвращению боевиков из Сирии

16:11 13.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Между Россией и Турцией существует канал связи по линии разных ведомств, обсуждается, в том числе, вопрос возвращения в РФ боевиков из Сирии, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Между Россией и Турцией существует канал общения по линии разных ведомств, …где обсуждается широкий круг вопросов, включая возвращение боевиков", - сказал он журналистам.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в страны их происхождения с понедельника.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
12 ноября, 22:16Война в Сирии
Россия и Турция продолжают совместное патрулирование в Сирии
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Война в СирииСулейман СойлуВойна в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРоссияВ мире
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