Песков рассказал о переговорах с Турцией по возвращению боевиков из Сирии

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Между Россией и Турцией существует канал связи по линии разных ведомств, обсуждается, в том числе, вопрос возвращения в РФ боевиков из Сирии, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Между Россией и Турцией существует канал общения по линии разных ведомств, …где обсуждается широкий круг вопросов, включая возвращение боевиков", - сказал он журналистам.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в страны их происхождения с понедельника.
* террористическая организация, запрещенная в РФ