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Тверская область
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РИА Новости

Руденя: к 2025 году в Верхневолжье построят более 1240 км газопроводов

16:11 13.11.2019 (обновлено: 16:13 13.11.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ. 13 ноя – РИА Новости. В следующем году в Тверской области планируется построить 136 километров газопроводов, а всего к 2025 году – не менее 1248 километров, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Проект программы газификации региона на 2020 – 2024 годы, а также ход работ в это сфере в 2019 году рассматривался на сегодняшнем заседании правительства региона.

"Газификация территории нашего региона является одним из ключевых условий достижения целей национальных проектов. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан, а также рост инвестиционной привлекательности Тверской области. В 2020 году в нашем регионе планируется построить 136 километров газопроводов, а всего за период действия программы – не менее 1248 километров", — сказал глав региона.

По его словам, главными ориентирами при газификации остаются потребности экономики, социальной сферы и жилых домов. Стратегические направления – это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона.
По данным пресс-службы областного правительства, в настоящее время уровень газификации Верхневолжья составляет 64,4%. На начало ноября исполнение плановых показателей по программе газификации села на 2019 год составляет 100%, по другим объектам газификации — 95%, по программе "Газпром межрегионгаз" — 79%.
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Руденя поручил региональным министерствам до 1 декабря этого года провести необходимые проверки по объектам газификации, на которых запланированы, но до сих пор не выполнены работы.
Всего до 2025 года в Тверской области планируется создать проектную документацию на более чем 780 киломкетров газопроводов и построить более 1200 км газовых сетей (из них свыше 940 километров – межпоселковых и распределительных). Это позволит обеспечить возможность подключения к газу свыше 15 800 домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.
В 2020-2024 годах на реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 3,3 миллиарда рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 миллиарда рублей за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.
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