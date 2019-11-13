МИД Венесуэлы надеется на урегулирование ситуации с посольством в Бразилии

Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву.
"Призыв к властям Бразилии означает необходимость гарантировать уважение к неприкосновенности нашего посольства, согласно Венской конвенции. Мы надеемся, что это (вторжение) не перерастет в серьезный прецедент", - сказал замглавы МИД.
Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщает, что нападение на посольство устроили сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвуют около 20 человек.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.