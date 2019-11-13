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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
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2019-11-13T16:10Z
https://ria.ru/20191113/1560892024.html
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РИА Новости

МИД Венесуэлы надеется на урегулирование ситуации с посольством в Бразилии

16:10 13.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
КАРАКАС, 13 ноя - РИА Новости. Власти Венесуэлы надеются, что вторжение неизвестных на территорию посольства страны в Бразилии не перерастет в серьезный прецедент, заявил РИА Новости замглавы венесуэльского МИД Иван Хиль.
Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву.
"Призыв к властям Бразилии означает необходимость гарантировать уважение к неприкосновенности нашего посольства, согласно Венской конвенции. Мы надеемся, что это (вторжение) не перерастет в серьезный прецедент", - сказал замглавы МИД.
Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщает, что нападение на посольство устроили сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвуют около 20 человек.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМИД ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаБразилияВ мире
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