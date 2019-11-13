Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение "Аэрофлота" аннулировать мили хозяину толстого кота, которого тот подменил на взвешивании, чтобы не сдавать питомца в багаж на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в соцсети Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".
"Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле решение компании слишком жестоким.