В Кремле нет новой информации по теме осужденного за шпионаж норвежца Берга

Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.

"Мне нечего сказать к тому, что мы уже говорили по этой теме. У меня нет никаких вводных", - сказал Песков журналистам.