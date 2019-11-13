Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T16:06Z
https://ria.ru/20191113/1560891712.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/25/1552732594_0:167:2558:1606_1036x0_80_0_0_52b918646bf7931a5a3924c5453f7bfc.jpg
РИА Новости

В Кремле нет новой информации по теме осужденного за шпионаж норвежца Берга

16:06 13.11.2019
80
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, и адвокат Илья Новиков во время оглашения приговора в Мосгосуде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, и адвокат Илья Новиков во время оглашения приговора в Мосгосуде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле нет новой информации по теме осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.
"Мне нечего сказать к тому, что мы уже говорили по этой теме. У меня нет никаких вводных", - сказал Песков журналистам.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже
7 ноября, 16:49
СМИ: принятая Литвой поправка в закон позволяет обменять норвежца Берга
100000
Обсудить 0
Фруде БергФСБ РФМосковский городской судДмитрий ПесковМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды
В тульском суде появился числившийся пропавшим "кот-наркокурьер"
Каракас
МИД Венесуэлы надеется на урегулирование ситуации с посольством в Бразилии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле приняли к сведению идею празднования окончания Стояния на Угре
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Пострадавшим от паводка в Приангарье хозяйствам выплатили 470 млн рублей
Овощной шашлык
Гастрономический фестиваль с обжорными рядами пройдет в Липецкой области
Кот Виктор
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал дело об импичменте Трампа
Порт в Мурманске
В Мурманске ликвидировали открытое горение на судне у причала
Свалка мусора в Челябинске
Челябинские власти прокомментировали ситуации с вывозом мусора
Оперный певец Андреа Бочелли
Андреа Бочелли назвал "абсурдной" отмену концертов Пласидо Доминго
Сотрудник полиции в суде
Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор мужчине, спалившему дом бабушки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили динамику подготовки саммита в "нормандском формате"
Автомобиль шведской полиции
Шведский суд арестовал иранца по делам о совершенных в 1988 году убийствах
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
Латиноамериканские страны должны сами решать свою судьбу, заявил Грушко
Девочка в инвалидном кресле дома
Эксперт отметил изменение отношения россиян к детям с аномальным развитием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
Лента новостейМолния