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РИА Новости

В МГД предложили снизить стоимость патента для IT-специалистов, имеющих ИП

16:04 13.11.2019
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям предложила снизить стоимость патента для IT-специалистов, которые имеют статус индивидуального предпринимателя, но не имеют наёмных сотрудников, сообщил председатель комиссии Валерий Головченко.
"Предлагаем к уже существующему патенту, стоимость 300 тысяч рублей при усреднённом доходе 5 миллионов рублей в год, добавить возможность приобрести патент 60 тысяч рублей при отсутствии наёмных работников", - сообщил Головченко в среду в рамках круглого стола "Налогообложение малого бизнеса в сфере информационных технологий".
В рамках заседания председатель отметил, что данное послабление будет направлено исключительно для ИП, предоставляющих услуги юридическим лицам.
Головченко добавил, что у специалиста в сфере IT, решившего самостоятельно оказывать услуги по разработке программного обеспечения, есть три варианта льготных режимов налогообложения: он может стать самозанятым, открыть ИП с переходом на упрощённую систему налогообложения либо также открыть ИП и взять патент на соответствующий вид деятельности.
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Депутат уточнил, что если специалист не хочет оформлять "упрощенку", то единственным вариантом для ведения бизнеса становится покупка патента за 300 тысяч рублей в год. Обсуждаемая поправка позволит специалисту, не имеющему наемных работников, купить этот патент за 60 тысяч рублей в год. По мнению Головченко, таким образом будет оказана поддержка начинающим IT-специалистам, а также создается стимул к выходу на честное и открытое ведение бизнеса существующих профессионалов.
"В ближайшее время мы с коллегами разработаем дорожную карту, проведём ряд встреч. Потом предложим поправку к закону", - уточнил депутат.
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