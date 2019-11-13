В МГД предложили снизить стоимость патента для IT-специалистов, имеющих ИП

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комиссия Комиссия Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям предложила снизить стоимость патента для IT-специалистов, которые имеют статус индивидуального предпринимателя, но не имеют наёмных сотрудников, сообщил председатель комиссии Валерий Головченко.

"Предлагаем к уже существующему патенту, стоимость 300 тысяч рублей при усреднённом доходе 5 миллионов рублей в год, добавить возможность приобрести патент 60 тысяч рублей при отсутствии наёмных работников", - сообщил Головченко в среду в рамках круглого стола "Налогообложение малого бизнеса в сфере информационных технологий".

В рамках заседания председатель отметил, что данное послабление будет направлено исключительно для ИП, предоставляющих услуги юридическим лицам.

Головченко добавил, что у специалиста в сфере IT, решившего самостоятельно оказывать услуги по разработке программного обеспечения, есть три варианта льготных режимов налогообложения: он может стать самозанятым, открыть ИП с переходом на упрощённую систему налогообложения либо также открыть ИП и взять патент на соответствующий вид деятельности.

Депутат уточнил, что если специалист не хочет оформлять "упрощенку", то единственным вариантом для ведения бизнеса становится покупка патента за 300 тысяч рублей в год. Обсуждаемая поправка позволит специалисту, не имеющему наемных работников, купить этот патент за 60 тысяч рублей в год. По мнению Головченко, таким образом будет оказана поддержка начинающим IT-специалистам, а также создается стимул к выходу на честное и открытое ведение бизнеса существующих профессионалов.