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РИА Новости

Песков прокомментировал дело об импичменте Трампа

16:04 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Импичмент президента США Дональда Трампа не является делом Кремля, но в "скандальных" историях с упоминанием РФ ничтожно мало правды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
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"Это абсолютно не наше дело, не хотели бы вообще это комментировать. Скажем так, там очень много всего надуманного, различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где, собственно, было очень мало всего, ничтожно мало всего, что имело какое-то отношение к правде и к реальности. Мы не беремся комментировать то, что происходит сейчас вокруг импичмента", - сказал Песков.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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