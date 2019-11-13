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РИА Новости

Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

16:03 13.11.2019 (обновлено: 18:08 13.11.2019)
146607
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента России – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.

"Собственно, <...> было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать", — сказал он.

Песков также подчеркнул, что об этом россиян предупредили заблаговременно.
Продолжительность зимних каникул может варьироваться, напомнил пресс-секретарь российского лидера. Предстоящие будут короче, чем в предыдущие годы: всего восемь дней — с 1 по 8 января.
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Новый год—2020Новый ГодДмитрий ПесковМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну и зря. Все равно никто толком не работает. Праздник не портили бы людям
13 ноября, 16:41
Агент Госдепа
239720015
Странные они какие то. То хотят сделать рабочую неделю в 4 дня. И нафига спрашивается. А когда действительно надо сделать выходной, так "было принято такое решение, день рабочий."
13 ноября, 16:55
НЕНикита Ермаков
11354011
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