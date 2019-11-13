Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.
"Собственно, <...> было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать", — сказал он.
Песков также подчеркнул, что об этом россиян предупредили заблаговременно.
Продолжительность зимних каникул может варьироваться, напомнил пресс-секретарь российского лидера. Предстоящие будут короче, чем в предыдущие годы: всего восемь дней — с 1 по 8 января.