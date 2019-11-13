Пострадавшим от паводка в Приангарье хозяйствам выплатили 470 млн рублей

Отмечается, что средства предусмотрены как на компенсацию прямого ущерба – утраты сельскохозяйственных животных, растений, построек, так и на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей, процентных ставок по кредитным договорам.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.