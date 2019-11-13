Эксперт назвал причину наводнения в Венеции

Традиционно подверженная последствиям непогоды Венеция переживает период "высокой воды" в среднем каждые четыре года. Но обычно вода не поднимается выше 110 сантиметров, заливая около десяти процентов города. Ранее городские власти сообщали, что уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории.
Собеседник агентства рассказал, что согласно последнему докладу Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), ситуация в Венеции "не очень блестящая". По его словам, то, что сейчас происходит в городе, - скорее всего нагонное явление – изменение уровня воды у берега из-за ветра. При этом, когда это начнет накладываться на подъем уровня океана, ситуация усугубится, считает Кокорин.
"К концу столетия такие явления, как "высокая вода", которые случаются раз в 20 лет, будут случаться (в Венеции) каждый год, а те, которые наблюдались раз в 50 лет, будут случаться раз в 3-5 лет. Это характерно для сценария в 2,5 градуса (научное предположение, которое подразумевает, что человечество сократит выбросы парниковых газов и остановит потепление на 2,5 градуса - ред.). Сейчас у них подъем от 0,8 до 1,2 метра, а в худшем случае от 1,4 до 1,9 метра. Хуже, чем у Венеции, положение только у маленьких островных государств", - сказал Кокорин.
Эксперт уточнил, что наводнения усилятся в случае, если человечество не сократит выбросы парниковых газов и температура повысится на 4,5 градуса к концу столетия.