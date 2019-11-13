Эксперт назвал причину наводнения в Венеции

"К концу столетия такие явления, как "высокая вода", которые случаются раз в 20 лет, будут случаться (в Венеции) каждый год, а те, которые наблюдались раз в 50 лет, будут случаться раз в 3-5 лет. Это характерно для сценария в 2,5 градуса (научное предположение, которое подразумевает, что человечество сократит выбросы парниковых газов и остановит потепление на 2,5 градуса - ред.). Сейчас у них подъем от 0,8 до 1,2 метра, а в худшем случае от 1,4 до 1,9 метра. Хуже, чем у Венеции, положение только у маленьких островных государств", - сказал Кокорин.