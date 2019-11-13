В тульском суде появился числившийся пропавшим "кот-наркокурьер"

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Кот, который, предположительно, проносил наркотики в Кот, который, предположительно, проносил наркотики в тульскую колонию, а затем якобы пропал из приюта, куда его поместила полиция, появился на заседании суда в качестве вещественного доказательства, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь областного судебного департамента Ольга Дячук.

В феврале 2018 года МВД РФ сообщило о задержании двоих жителей Тульской области, которые пытались передать в колонию наркотики, спрятанные в ошейнике у кота. Позже газета " Коммерсант " рассказала, что кота, признанного вещдоком по уголовному делу, полицейские поместили в зооуголок в Новомосковске, откуда он пропал. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости эту информацию. При этом УМВД по региону заявляло, что уголовное дело направлено в суд и без кота – важнее то, что в вещественных доказательствах имеется его ошейник.

Дячук сообщила РИА Новости, что 11 ноября в Новомосковском суде состоялось очередное заседание по уголовному делу, и там "были исследованы вещественные доказательства".

"Исследовали кота и ошейник кота", - сказала собеседница агентства.

Между тем сторона защиты уверена, что кот не тот. "В Новомосковском городском суде Тульской области подменили кота", - написал адвокат Дмитрий Сотников на своей странице в Facebook

Дячук подтвердила, что в суде сторона защиты высказывала предположения, что гособвинение предъявило не того кота, но пока никаких официальных ходатайств на этот счет от адвокатов не поступало. "Могу сказать только одно – кот 11 ноября в суде был, и ошейник был", - подчеркнула собеседница.