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РИА Новости

Ассоциация IYRA поддержала концепцию соревнований по робототехнике в России

15:49 13.11.2019
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© РИА Новости / Жанна МанукянКонференция робототехники
Конференция робототехники
© РИА Новости / Жанна Манукян
Конференция робототехники. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Члены ассоциации IYRA одобрили концепцию проведения юбилейных соревнований по робототехнике IYRC-2020, предложенную представителями РФ, сказал замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в ходе пресс-конференции, посвященной проведению международных соревнований цифровых технологий, в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Юбилейные соревнования "IYRC 2020" посвящены 110-летию со дня рождения Жака-Ива Кусто. Поэтому координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники предложил сделать основной темой соревнований этого года - Мировой океан: экология, инженерные задачи, связь и коммуникации под водой, затонувшие объекты, ликвидация катастроф, исследовательские миссии. Турнир пройдет в рамках четырехдневного Международного технологического форума Digital Wave 2020.
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"Очень важно, что международное профессиональное сообщество поддержало предложенную нами концепцию, это, во многом, означает, что российский взгляд на развитие цифровой экономики и сферу ИТ полностью совпадает с мировыми тенденциями. С другой стороны, любые конкурсные мероприятия и соревнования не только позволяют развивать ИТ-сегмент и совершенствовать методики, но и содействуют вкладу в экспорт российских технологий", - отметил Мамонов.
International Youth Robot Competition (IYRC) - это крупнейшее соревнование в области робототехники и информационных технологий в целом. Ежегодно IYRC собирают в странах проведения более 2 000 участников из порядка 30 государств-членов международной ассоциации IYRA.
Ранее соревнования проводились в Корее, Таиланде, Китае, Малайзии. Право проведения соревнования в 2020 году выиграла Россия, заявка которой обошла Китай, Сингапур, Индонезию, Израиль и другие страны.
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МинкомсвязиМихаил МамоновМинистерство связи и массовых коммуникаций РФМоскваРоссияТехнологии
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