СК завел дело после смерти курсанта в Тюмени от менингита

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о неоказании помощи больному завели после смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного училища, говорится в сообщении Главного военного следственного управления Уголовное дело о неоказании помощи больному завели после смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного училища, говорится в сообщении Главного военного следственного управления СК РФ.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования.

"По факту смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 7 ноября курсант обратился в поликлинику училища из-за высокой температуры. Сообщается, что проводившая прием медсестра лекарством "сбила" температуру, после чего направила курсанта в подразделение, обязав прийти на прием к врачу к восьми утра 8 ноября.

Добавляется, что около 7.00 8 ноября курсант вновь обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру и боли в животе, где был осмотрен терапевтом, впоследствии он был "скоро" доставлен в областную клиническую больницу Тюмени.