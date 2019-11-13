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РИА Новости

СК завел дело после смерти курсанта в Тюмени от менингита

15:46 13.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о неоказании помощи больному завели после смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного училища, говорится в сообщении Главного военного следственного управления СК РФ.
Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования.
"По факту смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть", - говорится в сообщении.
Установлено, что вечером 7 ноября курсант обратился в поликлинику училища из-за высокой температуры. Сообщается, что проводившая прием медсестра лекарством "сбила" температуру, после чего направила курсанта в подразделение, обязав прийти на прием к врачу к восьми утра 8 ноября.
Добавляется, что около 7.00 8 ноября курсант вновь обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру и боли в животе, где был осмотрен терапевтом, впоследствии он был "скоро" доставлен в областную клиническую больницу Тюмени.
Отмечается, что, несмотря на реанимацию, курсант скончался от молниеносного течения инфекции и сепсиса.
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