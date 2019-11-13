Группа боевиков ИГ* сдалась вооруженным силам в Афганистане

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"*, а также женщины и дети, в общей сложности около 300 человек сдались вооруженным силам в провинции Нангархар в Афганистане, сообщает местный телеканал Tolo News.
По данным телеканала, некоторые сдавшиеся члены группировки являются гражданами Пакистана.
NANGARHAR: At least “300 Daesh members” including women & children surrendered to Afghan Special Forces in Achin district of #Nangarhar province, according to a TOLOnews reporter, who said that a number of the Daesh members are citizens of #Pakistan. pic.twitter.com/SZJPACLrr9— TOLOnews (@TOLOnews) 13 ноября 2019 г.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* запрещенная в России террористическая организация.