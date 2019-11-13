Замглавы ФСИН прокомментировал задержание главы ростовского управления

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко, комментируя задержание главы ГУФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, порекомендовал жаждущим быстрого обогащения снимать погоны и идти заниматься коммерцией.
"Если у кого-то возникнет интерес к быстрому какому-то обогащению или желание перепутать государственный карман со своим собственным, то здесь бы хотелось всем посоветовать и порекомендовать, что в этом случае нужно снимать с себя погоны и идти работать в коммерческие структуры - банки, офисы, фирмы. И вести себя в этом отношении честно, не заниматься деятельностью, которая потом приведет еще к какой-то коррупционной составляющей", - сказал Максименко в эфире "России 24", комментируя задержание Даххаева.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке. С ним вместе доставили замначальника УСБ (управления собственной безопасности ГУФСИН - ред.). В УСБ проводятся обыски.
Даххаев руководит ростовским ГУФСИН с августа 2017 года. До этого работал начальником УФСИН России по республике Дагестан. Награжден орденом Мужества.