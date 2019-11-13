Замглавы ФСИН прокомментировал задержание главы ростовского управления

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке. С ним вместе доставили замначальника УСБ (управления собственной безопасности ГУФСИН - ред.). В УСБ проводятся обыски.