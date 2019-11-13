СМИ рассказали о подготовке нового эпизода сериала "Друзья"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Издание . Издание Hollywood Reporter сообщило, что стриминговый сервис HBO ведет переговоры по поводу съемок нового эпизода сериала "Друзья".

Выход серии будет посвящен 25-летнему юбилею ситкома. По информации издания, в нем должны появиться все шесть исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

При этом переговоры с актерами и создателями сериала, отмечает Hollywood Reporter, еще ведутся и далеки от завершения.