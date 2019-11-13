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РИА Новости

СМИ рассказали о подготовке нового эпизода сериала "Друзья"

15:35 13.11.2019 (обновлено: 15:45 13.11.2019)
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© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)Постер из сериала "Друзья"
Постер из сериала Друзья
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Издание Hollywood Reporter сообщило, что стриминговый сервис HBO ведет переговоры по поводу съемок нового эпизода сериала "Друзья".
Выход серии будет посвящен 25-летнему юбилею ситкома. По информации издания, в нем должны появиться все шесть исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.
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При этом переговоры с актерами и создателями сериала, отмечает Hollywood Reporter, еще ведутся и далеки от завершения.
В сентябре продюсеры сериала Марта Кауффман и Дэвид Крейн заявляли, что поклонникам ситкома не стоит ждать воссоединения любимых персонажей, поскольку продолжения шоу не будет.
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КультураШоу-бизнесКортни КоксHBO"Друзья" (сериал)Лиза КудроуДженнифер ЭнистонСША
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