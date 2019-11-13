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РИА Новости

В Оренбуржье признали вменяемым пациента психбольницы, напавшего на врача

15:35 13.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 13 ноя - РИА Новости. Судебная экспертиза признала вменяемым пациента психиатрической больницы в Оренбуржье, который ударил психиатра молотком по голове из-за мести, что врач направил его на принудительное лечение, сообщает следственное управление СК РФ по области.
По данным ведомства, инцидент произошёл в ноябре 2018 года в областной психиатрической больнице №4 в Бугуруслане.
"Местный житель 58 лет, находясь в кабинете психиатра, из мести к врачу, которая направила его в 2015 году на принудительное стационарное лечение, молотком ударил ее по голове. Доктор оказала сопротивление и спаслась",- сообщает СУСК.
Отмечается, что мужчина не признал свою вину, в отношении него было возбуждено уголовное дело. "Была проведена судебная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым", - говорится в сообщении.
Ведомство информирует, что суд признал мужчину виновным по статье "покушение на убийство лица, осуществляющего служебную деятельность" и приговорил к 8 годам лишения свободы. Бывший пациент психбольницы будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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