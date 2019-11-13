В Москве пройдет 3-й медиафорум этнических и региональных СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Третий медиафорум этнических и региональных СМИ, организованный правительством Москвы в партнерстве с Гильдией межэтнической журналистики и Московским домом национальностей, пройдет в Москве 25 ноября.

Как сообщили в пресс-службе форума, в рамках мероприятия журналисты, блогеры, представители власти, ведущих российских вузов, а также активисты национальных культурных обществ обсудят тему реабилитации понятия патриотизма в средствах массовой информации.

"В этом году мы решили поднять тему реабилитации понятия патриотизма в российском медиапространстве, ее этнический аспект. Что журналисты должны сделать, чтобы патриотизм был искренним и вызывал те чувства и настроения, которые и должен", – заявила председатель оргкомитета форума, член президентского совета по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

В мероприятии примут участие руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, начальник департамента национальной политики администрации президента РФ Татьяна Вагина, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.