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РИА Новости

В Москве пройдет 3-й медиафорум этнических и региональных СМИ

15:34 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповУчастник форума
Участник форума
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Третий медиафорум этнических и региональных СМИ, организованный правительством Москвы в партнерстве с Гильдией межэтнической журналистики и Московским домом национальностей, пройдет в Москве 25 ноября.
Как сообщили в пресс-службе форума, в рамках мероприятия журналисты, блогеры, представители власти, ведущих российских вузов, а также активисты национальных культурных обществ обсудят тему реабилитации понятия патриотизма в средствах массовой информации.
"В этом году мы решили поднять тему реабилитации понятия патриотизма в российском медиапространстве, ее этнический аспект. Что журналисты должны сделать, чтобы патриотизм был искренним и вызывал те чувства и настроения, которые и должен", – заявила председатель оргкомитета форума, член президентского совета по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
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В мероприятии примут участие руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, начальник департамента национальной политики администрации президента РФ Татьяна Вагина, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Также в рамках форума состоится церемония награждения финалистов 11-го всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.
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