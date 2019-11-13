СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже посетил квартиру жительницы Санниково Татьяны Кадукиной, которая пожаловалась Медведеву на проблемы с водоснабжением, и пообещал за два дня выработать конкретное решение. Кроме того, он рассказал главе правительства, что в три дома, которые находятся в поселке, с 2004 года горячая вода поступать перестала, вследствие чего жители вынуждены были установить водонагреватели.