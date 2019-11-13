СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

БАРНАУЛ, 13 ноя — РИА Новости. Управление СК по Алтайскому краю начало доследственную проверку из-за отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково.
Ранее премьер Дмитрий Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Пробившаяся к нему женщина на улице перед входом в Дом культуры, где проходило совещание, едва не упала в ноги главе правительства, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой.
"В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, изложенные в СМИ", — сказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Людмила Рязанцева.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже посетил квартиру жительницы Санниково Татьяны Кадукиной, которая пожаловалась Медведеву на проблемы с водоснабжением, и пообещал за два дня выработать конкретное решение. Кроме того, он рассказал главе правительства, что в три дома, которые находятся в поселке, с 2004 года горячая вода поступать перестала, вследствие чего жители вынуждены были установить водонагреватели.