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РИА Новости

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

15:31 13.11.2019 (обновлено: 17:47 13.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
БАРНАУЛ, 13 ноя — РИА Новости. Управление СК по Алтайскому краю начало доследственную проверку из-за отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково.
Ранее премьер Дмитрий Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Пробившаяся к нему женщина на улице перед входом в Дом культуры, где проходило совещание, едва не упала в ноги главе правительства, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой.
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Медведев призвал ЕР реагировать на жалобы на оказание медицинских услугДмитрий Медведев попросил партию отреагировать на жалобы людей, недовольных оказанными медицинскими услугами.
"В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, изложенные в СМИ", — сказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Людмила Рязанцева.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже посетил квартиру жительницы Санниково Татьяны Кадукиной, которая пожаловалась Медведеву на проблемы с водоснабжением, и пообещал за два дня выработать конкретное решение. Кроме того, он рассказал главе правительства, что в три дома, которые находятся в поселке, с 2004 года горячая вода поступать перестала, вследствие чего жители вынуждены были установить водонагреватели.
Красноярск
21 июня, 15:34Прямая линия с Владимиром Путиным
В Красноярске построят парк после жалобы жителей Путину
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Дмитрий МедведевСледственный комитет РФАлтайский крайРоссияОбщество
Популярные комментарии
До чего же изнеженные люди.. Воды горячей у них нет, готовы на коленях вымаливать её. Сельские жители угорают, читая эту историю.
13 ноября, 15:58
ooktiff
551706160
эх)) жалко он в городе не тормознулся)) я бы его провел по домам в центре города где жители не знают что такое своя вода и канализация...
13 ноября, 15:58
Александр Гулаг
9255402
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