В Башкирии проверили инцидент с мужчиной, заставившим сына бить журналиста

Ранее в сети появилось видео, в котором мужчина в грубой форме разговаривает с автором ролика. Потом натравливает сидящего в салоне автомобиля ребёнка со словами "Давай бей его! Пни! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!". Мальчик начинает бить снимающего видео, а когда оператор пытается увернуться и оттолкнуть ребёнка, разъярённый отец накидывается на мужчину со словами "Ты что трогаешь моего ребёнка!".