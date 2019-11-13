В Башкирии проверили инцидент с мужчиной, заставившим сына бить журналиста

УФА, 13 ноя - РИА Новости. Правоохранители проверили сообщение об инциденте в Нефтекамске, где мужчина заставил 9-летнего сына бить журналиста, заявили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Ранее в сети появилось видео, в котором мужчина в грубой форме разговаривает с автором ролика. Потом натравливает сидящего в салоне автомобиля ребёнка со словами "Давай бей его! Пни! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!". Мальчик начинает бить снимающего видео, а когда оператор пытается увернуться и оттолкнуть ребёнка, разъярённый отец накидывается на мужчину со словами "Ты что трогаешь моего ребёнка!".
После того, как видео проучила общественный резонанс, прокуратура региона начала проверку, чтобы дать "оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет своевременного выявления лиц, возможно, оказывающих отрицательное влияние на детей".
"Полиция по данному инциденту начала проверку", - сказал РИА Новости представитель регионального МВД.
"Полиция проверила инцидент и направила материалы проверки в следственное управление СКР по региону", - добавили в башкирской полиции.