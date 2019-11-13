Российско-белорусский экспертно-медийный форум

Участники:
- государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА;
- политологи, социологи, историки, представители технопарков, научно-исследовательских институтов, молодежных организаций.
Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства, МИА "Россия сегодня" и Центр изучения перспектив интеграции. В первый день форума будут рассмотрены вопросы потенциальных моделей развития российско-белорусского сотрудничества, интеграционные стратегии в сфере информации. Во второй день будут организованы площадки "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства", "Гуманитарное сотрудничество – территория молодых", а также проведена специальная сессия к 75-летию Победы с участием представителей Российского военно-исторического общества, российских и белорусских музеев, авторов Ржевского мемориала советскому солдату.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА;
- политологи, социологи, историки, представители технопарков, научно-исследовательских институтов, молодежных организаций.
Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства, МИА "Россия сегодня" и Центр изучения перспектив интеграции. В первый день форума будут рассмотрены вопросы потенциальных моделей развития российско-белорусского сотрудничества, интеграционные стратегии в сфере информации. Во второй день будут организованы площадки "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства", "Гуманитарное сотрудничество – территория молодых", а также проведена специальная сессия к 75-летию Победы с участием представителей Российского военно-исторического общества, российских и белорусских музеев, авторов Ржевского мемориала советскому солдату.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/