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РИА Новости

Российско-белорусский экспертно-медийный форум

15:26 13.11.2019 (обновлено: 15:29 13.11.2019)
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20-21 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство 2030 – траектория будущего".
Участники:
- государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА;
- политологи, социологи, историки, представители технопарков, научно-исследовательских институтов, молодежных организаций.

Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства, МИА "Россия сегодня" и Центр изучения перспектив интеграции. В первый день форума будут рассмотрены вопросы потенциальных моделей развития российско-белорусского сотрудничества, интеграционные стратегии в сфере информации. Во второй день будут организованы площадки "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства", "Гуманитарное сотрудничество – территория молодых", а также проведена специальная сессия к 75-летию Победы с участием представителей Российского военно-исторического общества, российских и белорусских музеев, авторов Ржевского мемориала советскому солдату.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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