Конференция "Независимая оценка качества образования: опыт и перспективы"

К участию приглашены:
- руководство Министерства просвещения Российской Федерации, члены Общественного совета Министерства просвещения Российской Федерации по независимой оценке качества образования, представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют управление в сфере образования, а также экспертного сообщества.
В рамках мероприятия состоятся два круглых стола. Участники обсудят проект методических рекомендаций по расчету показателей независимой оценки качества образования, учитывающих специфику деятельности профильных организаций, оценят результаты пилотного исследования, риски и возможности их применения. По результатам конференции планируется выработать рекомендации по распространению и внедрению лучших практик в субъектах Российской Федерации.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководство Министерства просвещения Российской Федерации, члены Общественного совета Министерства просвещения Российской Федерации по независимой оценке качества образования, представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют управление в сфере образования, а также экспертного сообщества.
В рамках мероприятия состоятся два круглых стола. Участники обсудят проект методических рекомендаций по расчету показателей независимой оценки качества образования, учитывающих специфику деятельности профильных организаций, оценят результаты пилотного исследования, риски и возможности их применения. По результатам конференции планируется выработать рекомендации по распространению и внедрению лучших практик в субъектах Российской Федерации.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/