Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T15:27Z
https://ria.ru/20191113/1560890198.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Конференция "Независимая оценка качества образования: опыт и перспективы"

15:25 13.11.2019 (обновлено: 15:27 13.11.2019)
2
26 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет конференция "Независимая оценка качества образования: опыт и перспективы".
К участию приглашены:
- руководство Министерства просвещения Российской Федерации, члены Общественного совета Министерства просвещения Российской Федерации по независимой оценке качества образования, представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют управление в сфере образования, а также экспертного сообщества.

В рамках мероприятия состоятся два круглых стола. Участники обсудят проект методических рекомендаций по расчету показателей независимой оценки качества образования, учитывающих специфику деятельности профильных организаций, оценят результаты пилотного исследования, риски и возможности их применения. По результатам конференции планируется выработать рекомендации по распространению и внедрению лучших практик в субъектах Российской Федерации.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
ГД приняла во II чтении проект о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды предложил ввести уроки рейнджеров в школе
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект о порядке оказания соцподдержки учителям в селах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
Школы и детсады в селах строятся недостаточно быстро, заявил Медведев
Автомобиль Следственного комитета РФ
Центральный аппарат СК займется расследованием смерти школьницы в "Артеке"
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума поддержала проект о единых условиях электронной записи в детсады
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме предложили организовать постоянную работу психологов в вузах
Девушка фотографируется на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
Более половины россиян считают, что доступ детей к гаджетам надо ограничить
Ребенок в больнице
После массового отравления на Кубани из больницы выписали 13 школьников
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
Более 205 тысяч детей в России не получили место в детском саду или яслях
Девушка с телефоном
В СПЧ предложили бороться с кибербуллингом с помощью позитивного контента
Вход в кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске
Рособрнадзор рассказал, как выбирать начальную школу
Диск с заданиями единого государственного экзамена
В РАН рассказали, где в России лучше всего сдают ЕГЭ
Капельница
В Роспотребнадзоре назвали причину госпитализации школьников на Кубани
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме предложили создать реестр кибербуллеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Греции обвинили американских дипломатов в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
Лента новостейМолния