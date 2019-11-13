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РИА Новости

В НИУ ВШЭ извинились перед профессором, назвавшим русский язык "убогим"

15:25 13.11.2019 (обновлено: 21:23 13.11.2019)
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© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
© Фото : страница ВШЭ на Facebook
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике извинилась перед профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела. Об этом сообщила председатель комиссии Наталия Ерпылева.
"В обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях. В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию", — сказала Ерпылева.
Телеведущий Владимир Соловьев
9 ноября, 21:55
Соловьев резко высказался о профессоре ВШЭ, назвавшем русский язык "убогим"
Она подчеркнула, что НИУ ВШЭ придерживается принципов академической свободы, однако ее сотрудникам следует не забывать об ответственности за публичные заявления, которые могут спровоцировать негативную реакцию общества.
В конце октября Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим". Это высказывание вызвало бурную реакцию и в Сети, и в СМИ. Позже профессор объяснил, что говорил не о языке в целом, а о том, как над ним издеваются носители.
Комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике признала высказывания Гусейнова имеющими излишне эмоциональную окраску и "подчас носящими оскорбительный характер". Профессору рекомендовали принести публичные извинения, но он отказался.
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
30 октября, 13:11
Ректор ВШЭ прокомментировал слова преподавателя об "убогом" русском языке
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Высшая школа экономикиРоссияОбщество
Популярные комментарии
Эту ВШЭ надо разогнать к чертям собачьим.
13 ноября, 15:27
Svinka Ontherun
25230004
А можно мои налоги не расходовать на содержание этих лжеученых?
13 ноября, 15:29
Евгений Д
24822003
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