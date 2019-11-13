В Госдуму внесли законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), документ опубликован в электронной базе данных палаты.

Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Авторы отмечают, что по действующему законодательству проводить вакцинацию могут исключительно организации государственной и муниципальной систем здравоохранения.

"В этой связи лекарственные препараты и денежные средства для проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, направляются только в организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, хотя фактически медицинскую помощь и медицинские услуги граждане получают в медицинских организациях любой предусмотренной законодательством Российской Федерации организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Подчеркивается, что противоречие в законодательстве местные органы власти пытаются решить, пытаясь обязать проводить вакцинацию все медицинские учреждения - не зависимо от формы собственности.

"Законопроектом вносятся изменения в статьи 4, 5 и 15 Федерального закона от 17.09.98 г. № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в части расширения сферы действия закона на все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья", - добавляется в документе.

Веронике Скворцовой. Как напомнил один из авторов проекта, член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич, ранее такое предложение было направлено главе Минздрава РФ

"В Казани на приёме граждан ко мне обратились руководители ряда ведомственных клиник, которые рассказали о том, что прикреплённые к ним и лечащиеся у них пациенты за вакцинацией вынуждены ехать в другие поликлиники, а у негосударственных, в том числе и ведомственных медучреждений, буквально завязаны руки. Я направил свое предложение в Минздрав, который поддержал инициативу", - заявил депутат РИА Новости.