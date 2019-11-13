Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T15:21Z
https://ria.ru/20191113/1560889959.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068686_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ae8f4a9b13d6a0813cce9d06d9d4d9fb.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

15:21 13.11.2019
144
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра в прививочном кабинете
 Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), документ опубликован в электронной базе данных палаты.
Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Авторы отмечают, что по действующему законодательству проводить вакцинацию могут исключительно организации государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Простуженная женщина
25 октября, 08:00РИА Наука
"Это мини-атомная бомба". Назван самый эффективный способ защиты от гриппа
"В этой связи лекарственные препараты и денежные средства для проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, направляются только в организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, хотя фактически медицинскую помощь и медицинские услуги граждане получают в медицинских организациях любой предусмотренной законодательством Российской Федерации организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Подчеркивается, что противоречие в законодательстве местные органы власти пытаются решить, пытаясь обязать проводить вакцинацию все медицинские учреждения - не зависимо от формы собственности.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
28 сентября, 13:45
Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ
"Законопроектом вносятся изменения в статьи 4, 5 и 15 Федерального закона от 17.09.98 г. № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в части расширения сферы действия закона на все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья", - добавляется в документе.
Как напомнил один из авторов проекта, член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич, ранее такое предложение было направлено главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой.
"В Казани на приёме граждан ко мне обратились руководители ряда ведомственных клиник, которые рассказали о том, что прикреплённые к ним и лечащиеся у них пациенты за вакцинацией вынуждены ехать в другие поликлиники, а у негосударственных, в том числе и ведомственных медучреждений, буквально завязаны руки. Я направил свое предложение в Минздрав, который поддержал инициативу", - заявил депутат РИА Новости.
Он подчеркнул, что реализация предложения, вне зависимости от отношения граждан к вакцинации, повысит ее доступность и, соответственно, сможет увеличить охват населения, которому будут сделаны необходимые прививки.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске. 12 ноября 2019
12 ноября, 10:49
Россия выпускает вакцины, не имеющие аналогов в мире, заявил Медведев
211007
Обсудить 1
Дмитрий МорозовЗдоровье - ОбществоАндрей ИсаевМинистерство здравоохранения РФГосдума РФЕдиная РоссияВероника СкворцоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Калининградский город Зеленоградск удостоен премии Eventiada IPRA Golden World Awards в сфере коммуникаций за проект Котошеф
Зеленоградск получил международную премию за проект помощи бездомным котам
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле
Число жертв взрыва у здания МВД Афганистана возросло до семи
Логотип социальной сети ВКонтакте
"ВКонтакте" планирует запустить опцию дизлайка в комментариях
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды заявил о постепенном запрете производства пластика
Автомобиль такси на улице Москвы
Минтранс хочет запретить осужденным за тяжкие преступления управлять такси
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии оценил возможность создания новой коалиции в парламенте
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
ВОЗ запустила пилотную программу оценки новых инсулиновых лекарств
Флаг Украины в центре Киева
Киев разработал концепцию правосудия для возвращения Донбасса и Крыма
Дом Правительства РФ
Правительство утвердило критерии оценки достижений Десятилетия детства
Продажа орехов и сухофруктов
Эксперт назвала самые полезные орехи для тех, кто занимается спортом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Центральный аппарат СК займется расследованием смерти школьницы в "Артеке"
Сотрудники Росгвардии
В Салехарде росгвардейцы спасли провалившуюся в люк девятилетнюю девочку
Здание аэропорта Уфа
Суд оштрафовал аэропорт в Уфе за безбилетницу из психбольницы в самолете
Клавиатура компьютера
В МГД предложили снизить стоимость патента для IT-специалистов, имеющих ИП
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
В МИД заявили о стремлении к оздоровлению отношений с НАТО и ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Греции обвинили американских дипломатов в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
Лента новостейМолния