Президент Молдавии оценил возможность создания новой коалиции в парламенте

КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон в среду после консультаций со всеми парламентскими фракциями сообщил, что на данном этапе он не видит возможности появления новой парламентской коалиции.

После консультаций с президентом в среду глава Соцпартии Зинаида Гречаный сообщила, что социалисты готовы к новому сотрудничеству с блоком ACUM при условии создания нового правительства. Блок ACUM, в свою очередь, настаивает на том, что отправленная в отставку Санду должна вновь стать премьером, кабмин также нужно переизбрать в неизменном составе. Демпартия отказалась от сотрудничества с кем-либо в парламенте, но готова рассмотреть возможность поддержания нового премьера.

"На этом этапе я не вижу возможности создания парламентской коалиции, потому что у партий кардинально разные позиции. Сейчас я жду официальную позицию социалистов, затем оглашу позицию президента", - заявил Додон журналистам на брифинге.

Президент отметил, что у него есть время до 12 февраля, но он рассчитывает, что новое правительство появится раньше. Он подчеркнул, что новый кабмин продолжит внедрение реформы системы юстиции, которая стала камнем преткновения для прежнего правительства в вопросе назначения генерального прокурора, но сделает это после консультаций с Венецианской комиссией. "У нас нет пока вариантов, кто именно может стать кандидатом на пост премьера, потому что нет окончательного решения по вопросу создания коалиции", - добавил Додон.

Согласно законодательству Молдавии , после отставки правительства парламент должен утвердить новый кабинет министров в течение трех месяцев, этот срок истекает 12 февраля. Страну ждут досрочные парламентские выборы, если новый кабмин не будет утвержден до истечения срока.

Парламент Молдавии на заседании во вторник отправил в отставку правительство Майи Санду . Поводом послужило принятое ранее решение премьера взять на себя ответственность за изменение процедуры назначения генерального прокурора. Соцпартия Молдавии сочла это решение незаконным и нарушающим соглашение о сотрудничестве между социалистами и блоком ACUM, поэтому 8 ноября выдвинула правительству вотум недоверия.