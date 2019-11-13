Ветеран ФСБ: Запад пытался внедрить шпиона на советскую орбитальную станцию

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Представитель одной из зарубежных разведок во времена СССР пытался полететь на советскую орбитальную станцию под видом космонавта, но чекисты пресекли эти намерения, рассказал ветеран ФСБ, экс-руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного городка, полковник в отставке Николай Рыбкин.
"С момента работы по программе "Союз-Аполлон", естественно, спецслужбы с той стороны проявляли повышенный интерес к нашим специалистам. Были, что называется, вербовочные подходы. Но контрразведка сработала очень быстро, поставила всех на место. И когда американские специалисты ездили к нам, а наши - в Америку, в Хьюстон, то мы добились того, чтобы провокационные моменты исключить", - сказал Рыбкин в среду в МИА "Россия сегодня" на презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ.
Но попытки получить информацию о советской космической программе не прекращались, отметил он. "Пошла программа "Интеркосмос". Проводились полеты представителей как соцстран, так и стран не социалистического блока. Контрразведка работала внимательно, Мы обнаружили попытку подставить нам представителя одной спецслужбы, чтобы он слетал как космонавт на нашем корабле", - рассказал Рыбкин.
"Мы предотвратили такие возможности, исключили попадание таких людей в сферу наших государственных интересов", - добавил ветеран.
"Интеркосмос" - советская космическая программа, благодаря которой космонавты, не являющиеся гражданами СССР и США, смогли впервые побывать на орбите. Она также позволила космонавтам и организациям дружественных СССР стран участвовать в космических исследованиях. В период 1978-1988 годов в космос отправились представители 14 стран.