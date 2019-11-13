Ветеран ФСБ: Запад пытался внедрить шпиона на советскую орбитальную станцию

"С момента работы по программе "Союз-Аполлон", естественно, спецслужбы с той стороны проявляли повышенный интерес к нашим специалистам. Были, что называется, вербовочные подходы. Но контрразведка сработала очень быстро, поставила всех на место. И когда американские специалисты ездили к нам, а наши - в Америку, в Хьюстон, то мы добились того, чтобы провокационные моменты исключить", - сказал Рыбкин в среду в МИА "Россия сегодня" на презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ.