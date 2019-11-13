Около 40 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме

"На сегодняшний день порядка 40 тысяч жителей республики стали счастливыми обладателями гражданства Российской Федерации (в упрощенном порядке - ред.)", - сообщил Найда.

Он уточнил, что еще более 60 тысяч жителей республики подали документы на гражданство РФ в упрощенном порядке и ожидают на данный момент получение паспортов.