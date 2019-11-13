Около 40 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме

ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 40 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили паспорта Российской Федерации в упрощенном порядке, заявил в среду журналистам заместитель начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.
"На сегодняшний день порядка 40 тысяч жителей республики стали счастливыми обладателями гражданства Российской Федерации (в упрощенном порядке - ред.)", - сообщил Найда.
Он уточнил, что еще более 60 тысяч жителей республики подали документы на гражданство РФ в упрощенном порядке и ожидают на данный момент получение паспортов.