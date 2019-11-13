Центральный аппарат СК займется расследованием смерти школьницы в "Артеке"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о смерти девочки, отдыхавшей в "Артеке", передано в центральный аппарат СК России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением СК России по республике Крым и городу Севастополю по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, передано в центральный аппарат ведовства. Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России", - сказала она.
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По данным следствия, 12 ноября школьница легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни.
По словам Петренко, Бастрыкин указал на необходимость оперативного проведения всех необходимых следственных действий, в том числе истребования документации, касающейся здоровья девочки, и судебных экспертиз с целью установления причины её смерти, а также связанных с этим обстоятельств.
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На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, опрашиваются сотрудники лагеря, устанавливаются события предшествующих дней.
Минпросвещения РФ создало комиссию по расследованию смерти девочки в "Артеке", сообщил ранее источник в комиссии.