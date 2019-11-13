Центральный аппарат СК займется расследованием смерти школьницы в "Артеке"

По данным следствия, 12 ноября школьница легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни.

По словам Петренко, Бастрыкин указал на необходимость оперативного проведения всех необходимых следственных действий, в том числе истребования документации, касающейся здоровья девочки, и судебных экспертиз с целью установления причины её смерти, а также связанных с этим обстоятельств.