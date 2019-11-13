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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-13T15:07Z
https://ria.ru/20191113/1560889161.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149747/37/1497473778_0:286:3131:2047_1036x0_80_0_0_b5ca50d8cd3a6702d553ac90271ea3dc.jpg
РИА Новости

СМИ: в Бразилии неизвестные пытаются прорваться к посольству Венесуэлы

15:07 13.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Бразилии
Автомобиль полиции в Бразилии
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции в Бразилии. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные пытаются прорваться на территорию посольства Венесуэлы в Бразилии, сообщает телеканал Telesur.
В настоящее время нет данных о пострадавших либо причиненном ущербе.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаБразилияВ мире
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