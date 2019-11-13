Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T15:06Z
https://ria.ru/20191113/1560889076.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155547/60/1555476038_0:154:2786:1721_1036x0_80_0_0_fdd4da00e43e61cbf97c554c98c1824c.jpg
РИА Новости

Москва следит за условиями работы российского бизнеса в Боливии

15:04 13.11.2019 (обновлено: 15:06 13.11.2019)
1208
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия внимательно следит за условиями, в которых приходится работать российскому бизнесу в Боливии в связи с кризисом, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Конечно, любой кризис отражается на всем. Мы сделали соответствующее заявление. Необходимо сделать все для того, чтобы как можно быстрее этот кризис был преодолён", - сказал Грушко журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
12 ноября, 08:00
"Давление на Россию будет велико". О последствиях отставки Эво Моралеса
"Мы внимательно следим за ситуацией и анализируем условия, у которых приходится работать нашим экономическим операторам и не только", - добавил он.
На состоявшихся в Боливии 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уже покинул страну.
323102
Обсудить 1
Эво МоралесМИД РФАлександр ГрушкоБоливияРоссияВ мире
Рекомендуем
Оппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес объявляет себя временным президентом страны во время сессии в Конгрессе в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров удивился, что Россию еще не обвинили в происходящем в Боливии
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии
Протесты в Боливии
В ООН выступили за скорейшее проведение транспарентных выборов в Боливии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, когда примут решение о саммите в "нормандском формате"
Президент США Дональд Трамп
Ушаков рассказал, от чего зависит приезд Трампа в Москву на 75-летие Победы
Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса
В Боливии лидер оппозиции поздравил Аньес, принявшую полномочия президента
Нарендра Моди
Моди приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Протесты в Боливии
Россия призвала страны не пытаться извлечь выгоду из кризиса в Боливии
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что мир переживает кризис международной системы
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России поддержали попытки премьера Ливана сформировать правительство
Жители Боливии выбирают президента и парламент
В Боливии парламент не набрал кворума для передачи президентских полномочий
Жители Токио на одной из улиц город
В Японии в 2020 году пройдут дни Ростовской области
Александр Грушко
В МИД оценили заявление о возможном вводе нацгвардии Украины в Донбасс
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
WP узнала о предложенной Трампом сделке Эрдогану на 100 миллиардов долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Греции обвинили американских дипломатов в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
Лента новостейМолния