Москва следит за условиями работы российского бизнеса в Боливии

"Конечно, любой кризис отражается на всем. Мы сделали соответствующее заявление. Необходимо сделать все для того, чтобы как можно быстрее этот кризис был преодолён", - сказал Грушко журналистам.

"Мы внимательно следим за ситуацией и анализируем условия, у которых приходится работать нашим экономическим операторам и не только", - добавил он.

На состоявшихся в Боливии 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уже покинул страну.