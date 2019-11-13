В МИД оценили заявление о возможном вводе нацгвардии Украины в Донбасс

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заявления о возможном вводе Нацгвардии Украины вместо ВСУ могут перечеркнуть весь смысл разведения сил в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор заявил, что после разведения сил в Донбассе на эти участки могут зайти украинские полицейские и Нацгвардия. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин отметил, что в случае появления украинских подразделений в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, республика ответит симметрично. Постановление было рассмотрено на внеочередном заседании Народного совета.
"Я думаю, что движение идет в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве "нормандского формата". С другой стороны, мы видим, а нам поступает очень много информации, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть достаточно серьезные трудности и на политическом треке, и в сфере безопасности. В частности, последние заявления о том, что вместо ВСУ могут быть выведены какие-то формирования национальной гвардии, гражданской полиции, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения, которое мы считаем неотъемлемым элементом для прекращения насилия и установления устойчивого режима прекращения огня", - сказал Грушко журналистам.