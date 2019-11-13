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РИА Новости

В МИД оценили заявление о возможном вводе нацгвардии Украины в Донбасс

15:03 13.11.2019 (обновлено: 15:06 13.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко
Александр Грушко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заявления о возможном вводе Нацгвардии Украины вместо ВСУ могут перечеркнуть весь смысл разведения сил в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор заявил, что после разведения сил в Донбассе на эти участки могут зайти украинские полицейские и Нацгвардия. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин отметил, что в случае появления украинских подразделений в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, республика ответит симметрично. Постановление было рассмотрено на внеочередном заседании Народного совета.
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"Я думаю, что движение идет в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве "нормандского формата". С другой стороны, мы видим, а нам поступает очень много информации, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть достаточно серьезные трудности и на политическом треке, и в сфере безопасности. В частности, последние заявления о том, что вместо ВСУ могут быть выведены какие-то формирования национальной гвардии, гражданской полиции, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения, которое мы считаем неотъемлемым элементом для прекращения насилия и установления устойчивого режима прекращения огня", - сказал Грушко журналистам.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныНациональная гвардия УкраиныМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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