В МИД оценили заявление о возможном вводе нацгвардии Украины в Донбасс

"Я думаю, что движение идет в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве "нормандского формата". С другой стороны, мы видим, а нам поступает очень много информации, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть достаточно серьезные трудности и на политическом треке, и в сфере безопасности. В частности, последние заявления о том, что вместо ВСУ могут быть выведены какие-то формирования национальной гвардии, гражданской полиции, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения, которое мы считаем неотъемлемым элементом для прекращения насилия и установления устойчивого режима прекращения огня", - сказал Грушко журналистам.