Хватай и беги! Самые смешные фото дикой природы 2019 года

"Хватай жизнь за ..!" Работа британки Сары Скиннер (Sarah Skinner) удостоена Гран-при конкурса на самую смешную фотографию дикой природы.
"Хватай жизнь за ..!" Работа британки Сары Скиннер (Sarah Skinner) удостоена Гран-при конкурса на самую смешную фотографию дикой природы.
За "Серфингом в южноатлантическом стиле" Элмар Вайс (Elmar Weiss) наблюдал на Фолклендских островах. Жюри конкурса тоже впечатлилось.
За "Серфингом в южноатлантическом стиле" Элмар Вайс (Elmar Weiss) наблюдал на Фолклендских островах. Жюри конкурса тоже впечатлилось.
Владо Пирса (Vlado Pirsa) запечатлел птиц во время ухаживания перед гнездованием. "Семейные разногласия" — в числе победителей Wildlife Photography Awards 2019.
Владо Пирса (Vlado Pirsa) запечатлел птиц во время ухаживания перед гнездованием. "Семейные разногласия" — в числе победителей Wildlife Photography Awards 2019.
"Олень? Какой олень?" Кадр Майка Роу (Mike Rowe) отметили почетным упоминанием жюри.
"Олень? Какой олень?" Кадр Майка Роу (Mike Rowe) отметили почетным упоминанием жюри.
"О, боже!" Приз зрительских симпатий уходит Гарри Уокеру (Harry Walker) за снимок морской выдры с Аляски.
"О, боже!" Приз зрительских симпатий уходит Гарри Уокеру (Harry Walker) за снимок морской выдры с Аляски.
"Вальяжному" Томаса Мангельсена (Thomas Mangelsen) досталось почетное упоминание жюри.
"Вальяжному" Томаса Мангельсена (Thomas Mangelsen) досталось почетное упоминание жюри.
Элейн Крюер (Elaine Kruer) победила в конкурсе портфолио с серией снимков под названием "Сначала любовь... потом брак".
Элейн Крюер (Elaine Kruer) победила в конкурсе портфолио с серией снимков под названием "Сначала любовь... потом брак".
"Кому понравились бы арахисовые белки в Мичиганском университете", задалась вопросом фотограф Кори Симан (Corey Seeman). Ответом ей стало почетное упоминание жюри.
"Кому понравились бы арахисовые белки в Мичиганском университете", задалась вопросом фотограф Кори Симан (Corey Seeman). Ответом ей стало почетное упоминание жюри.
"Неприметный" герой принес фотографу Эрику Келлеру (Eric Reller) почетное упоминание жюри конкурса самых забавных снимков дикой природы.
"Неприметный" герой принес фотографу Эрику Келлеру (Eric Reller) почетное упоминание жюри конкурса самых забавных снимков дикой природы.
Вальс не получился, в отличие от кадра. У фото Алестера Марша (Alastair Marsh) — особое упоминание жюри.
Вальс не получился, в отличие от кадра. У фото Алестера Марша (Alastair Marsh) — особое упоминание жюри.