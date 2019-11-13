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РИА Новости

Хватай и беги! Самые смешные фото дикой природы 2019 года

17:02 13.11.2019 (обновлено: 18:33 13.11.2019)
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Жюри Comedy Wildlife Photography Awards 2019 подвело итоги. В этом году в конкурсе участвовали около четырех тысяч работ авторов из 68 стран. Самые забавные животные в объективе удачливых фотографов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Sarah Skinner/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Хватай жизнь за ..!" Работа британки Сары Скиннер (Sarah Skinner) удостоена Гран-при конкурса на самую смешную фотографию дикой природы.

Sarah Skinner. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
1 из 10

"Хватай жизнь за ..!" Работа британки Сары Скиннер (Sarah Skinner) удостоена Гран-при конкурса на самую смешную фотографию дикой природы.

© Фото : Sarah Skinner/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
© Фото : Elmar Weiss/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

За "Серфингом в южноатлантическом стиле" Элмар Вайс (Elmar Weiss) наблюдал на Фолклендских островах. Жюри конкурса тоже впечатлилось.

Elmar Weiss. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
2 из 10

За "Серфингом в южноатлантическом стиле" Элмар Вайс (Elmar Weiss) наблюдал на Фолклендских островах. Жюри конкурса тоже впечатлилось.

© Фото : Elmar Weiss/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
© Фото : Vlado Pirsa/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Владо Пирса (Vlado Pirsa) запечатлел птиц во время ухаживания перед гнездованием. "Семейные разногласия" — в числе победителей Wildlife Photography Awards 2019.

Vlado Pirsa. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
3 из 10

Владо Пирса (Vlado Pirsa) запечатлел птиц во время ухаживания перед гнездованием. "Семейные разногласия" — в числе победителей Wildlife Photography Awards 2019.

© Фото : Vlado Pirsa/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
© Фото : Mike Rowe/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Олень? Какой олень?" Кадр Майка Роу (Mike Rowe) отметили почетным упоминанием жюри.

Mike Rowe. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
4 из 10

"Олень? Какой олень?" Кадр Майка Роу (Mike Rowe) отметили почетным упоминанием жюри.

© Фото : Mike Rowe/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
© Фото : Harry Walker/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"О, боже!" Приз зрительских симпатий уходит Гарри Уокеру (Harry Walker) за снимок морской выдры с Аляски.

Harry Walker. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
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"О, боже!" Приз зрительских симпатий уходит Гарри Уокеру (Harry Walker) за снимок морской выдры с Аляски.

© Фото : Harry Walker/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
© Фото : Thomas Mangelsen/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Вальяжному" Томаса Мангельсена (Thomas Mangelsen) досталось почетное упоминание жюри.

Thomas Mangelsen. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
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"Вальяжному" Томаса Мангельсена (Thomas Mangelsen) досталось почетное упоминание жюри.

© Фото : Thomas Mangelsen/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
© Фото : Elaine Kruer/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Элейн Крюер (Elaine Kruer) победила в конкурсе портфолио с серией снимков под названием "Сначала любовь... потом брак".

Elaine Kruer. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
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Элейн Крюер (Elaine Kruer) победила в конкурсе портфолио с серией снимков под названием "Сначала любовь... потом брак".

© Фото : Elaine Kruer/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
© Фото : Corey Seeman/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Кому понравились бы арахисовые белки в Мичиганском университете", задалась вопросом фотограф Кори Симан (Corey Seeman). Ответом ей стало почетное упоминание жюри.

Corey Seeman. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
8 из 10

"Кому понравились бы арахисовые белки в Мичиганском университете", задалась вопросом фотограф Кори Симан (Corey Seeman). Ответом ей стало почетное упоминание жюри.

© Фото : Corey Seeman/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
© Фото : Eric Keller/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Неприметный" герой принес фотографу Эрику Келлеру (Eric Reller) почетное упоминание жюри конкурса самых забавных снимков дикой природы.

Eric Keller. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
9 из 10

"Неприметный" герой принес фотографу Эрику Келлеру (Eric Reller) почетное упоминание жюри конкурса самых забавных снимков дикой природы.

© Фото : Eric Keller/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
© Фото : Alastair Marsh/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Вальс не получился, в отличие от кадра. У фото Алестера Марша (Alastair Marsh) — особое упоминание жюри.

Alastair Marsh. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
10 из 10

Вальс не получился, в отличие от кадра. У фото Алестера Марша (Alastair Marsh) — особое упоминание жюри.

© Фото : Alastair Marsh/ Comedy Wildlife Photography Awards 2019
270762017
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