В Ираке лидер шиитов призвал чиновников присоединиться к протестующим

КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал чиновников страны присоединиться к протестующим и объявить всеобщую забастовку.

Демонстранты в Ираке в ходе начавшихся в октябре протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В столкновениях с силами правопорядка погибли более 300 человек.

"Благородным служащим нужно помочь своим братьям революционерам, объявив всеобщую забастовку, хотя бы на один день", - написал ас-Садр в Twitter в своем традиционном обращении иракцам, озаглавленном знаменитым имамом как "Советы и рекомендации".

Ас-Садр призвал членов совета представителей (парламента) Ирака провести работу над коренными реформами, среди которых он назвал - замену состава Верховной избирательной комиссии, избирательного законодательства, внесение в конституцию страны ряда изменений.

"Если они этого не смогут сделать, то им нет смысла оставаться в парламенте со связанными руками", - заявил религиозный и политический лидер.

Блок "Саирун" 26 октября объявил об уходе в оппозицию на фоне новой волны антиправительственных протестов в стране. В разгар первой волны протестов в начале октября ас-Садр уже призывал к отставке правительства страны и досрочным выборам, одновременно обратившись к депутатам блока "Саирун" с призывом бойкотировать работу законодательного органа до тех пор, пока правительство не ответит на требования демонстрантов.