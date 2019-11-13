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Религия и мировоззрение
2019-11-13T18:02Z
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РИА Новости

В Ираке лидер шиитов призвал чиновников присоединиться к протестующим

14:58 13.11.2019 (обновлено: 18:02 13.11.2019)
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© AP Photo / Karim KadimШиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр
Шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр
© AP Photo / Karim Kadim
Шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр . Архивное фото
КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал чиновников страны присоединиться к протестующим и объявить всеобщую забастовку.
Демонстранты в Ираке в ходе начавшихся в октябре протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В столкновениях с силами правопорядка погибли более 300 человек.
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Вчера, 00:28
Премьер Ирака назвал протесты в стране "отличной возможностью для реформ"
"Благородным служащим нужно помочь своим братьям революционерам, объявив всеобщую забастовку, хотя бы на один день", - написал ас-Садр в Twitter в своем традиционном обращении иракцам, озаглавленном знаменитым имамом как "Советы и рекомендации".
Ас-Садр призвал членов совета представителей (парламента) Ирака провести работу над коренными реформами, среди которых он назвал - замену состава Верховной избирательной комиссии, избирательного законодательства, внесение в конституцию страны ряда изменений.
"Если они этого не смогут сделать, то им нет смысла оставаться в парламенте со связанными руками", - заявил религиозный и политический лидер.
Блок "Саирун" 26 октября объявил об уходе в оппозицию на фоне новой волны антиправительственных протестов в стране. В разгар первой волны протестов в начале октября ас-Садр уже призывал к отставке правительства страны и досрочным выборам, одновременно обратившись к депутатам блока "Саирун" с призывом бойкотировать работу законодательного органа до тех пор, пока правительство не ответит на требования демонстрантов.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт
11 ноября, 20:44
Генсек ЛАГ обеспокоен продолжающимся насилием в Ираке
В конце октября на фоне массовых протестов, охвативших Багдад и ряд южных провинций Ирака, премьер-министр пообещал перестановки в правительстве и внесение изменений в закон о выборах. Он также объявил об изучении возможных изменений в конституции, благодаря которым можно будет уменьшить число парламентариев. В свою очередь президент Ирака Бархам Салех заявил, что согласен на проведение досрочного голосования по новому закону о выборах.
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Религия и мировоззрениерелигияМуктада ас-СадрБагдад (город)ИракВ мире
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