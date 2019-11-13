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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Более 30 священников подписали открытое письмо в защиту нарколога Каклюгина

14:57 13.11.2019 (обновлено: 15:11 13.11.2019)
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© Fotolia / Andy DeanВрач в наручниках
Врач в наручниках
© Fotolia / Andy Dean
Врач в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 30 священнослужителей Русской православной церкви подписали открытое письмо в защиту ростовского врача-нарколога, православного общественного активиста Николая Каклюгина, которого суд признал виновным в хранении наркотиков.
Автор более 200 публикаций в светских и церковных изданиях по борьбе с наркоманией, 38-летний психиатр-нарколог Николай Каклюгин был задержан в Ростове-на-Дону в октябре прошлого года и заключен под стражу. Сначала он обвинялся в "покушении на сбыт наркотиков в крупном размере". Затем, как уточнил РИА Новости представитель ростовского суда, статью переквалифицировали, и во вторник Каклюгина приговорили к четырем годам колонии за "приобретение, хранение наркотиков в крупном размере". Приговор еще не вступил в законную силу.
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Открытое письмо в защиту Каклюгина, опубликованное на православном портале "Правмир", подписали на данный момент более 400 человек, в их числе священники и дьяконы, православные общественные деятели, журналисты, юристы, медицинские работники и другие его сторонники. Сбор подписей под письмом продолжается.
В письме говорится о том, что у многих общественных деятелей страны и священнослужителей Русской православной церкви арест Каклюгина вызвал недоумение. Авторы обращения заявляют, что Каклюгин "много лет боролся не только с наркоугрозой, но и с тоталитарными религиозными организациями, многие из которых под видом реабилитации наркозависимых стремились расширить свое присутствие в России". В письме также утверждается, что "разговоры о наркозависимости Каклюгина и его причастности к сбыту наркотиков не имеют под собой ни малейших оснований".
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При этом подписанты отмечают, что расследование было проведено не достаточно тщательно и с нарушениями, которые были отражены в жалобах адвокатов.
Ранее депутат Госдумы РФ, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Сергей Шаргунов сообщил РИА Новости, что, "основываясь на большом количестве обстоятельств", обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с запросом по делу Каклюгина "с просьбой разобраться в этой истории". По словам Шаргунова, улики и основания обвинения, на которых строится дело Каклюгина, "вызывают большие сомнения".
В поддержку Каклюгина ранее также было подписано обращение 17 православных священников во главе с главой координационного центра РПЦ по противодействию наркомании епископом Каменским Мефодием. Кроме того, ряд священнослужителей после задержания Каклюгина записали видеообращения в его защиту.
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Религия и мировоззрениерелигияНиколай КаклюгинСергей ШаргуновРусская православная церковьГосдума РФЮрий ЧайкаМоскваРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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