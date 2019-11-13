Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T15:16Z
https://ria.ru/20191113/1560888400.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/81/1558068135_0:149:3370:2045_1036x0_80_0_0_6c289a8e4d786f092cd7d96b6f68955a.jpg
РИА Новости

В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России

14:55 13.11.2019 (обновлено: 15:16 13.11.2019)
765
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Два из заказанных в России истребителя Су-30СМ прибыли в Белоруссию, сообщила в среду пресс-служба белорусского министерства обороны.
Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах. На следующей неделе должна прибыть еще пара истребителей.
"Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь. Только что шасси двух боевых самолетов Су-30 СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там подчеркнули, что "самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства". "ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Минобороны сообщали, что на 2019 год намечены поставки в страну первого звена истребителей Су-30СМ. Контракт на поставку был подписан на "отлагательных условиях". Летом Равков отмечал, что самолеты находятся в высокой степени готовности к выпуску, конкретные сроки поставки зависят от принятия решения по финансированию закупки. Позже министр уточнил, что по ранее заключенному договору о поставках Белоруссии этих истребителей началось финансирование и поставка четырех российских истребителей Су-30СМ в Белоруссию ожидается в ноябре.
В соответствии с контрактом, поставка 12 самолетов Су-30СМ будет осуществляться поэтапно. Сообщалось, что Белоруссия рассчитывает в течение примерно трех лет получать из России по 4 самолета ежегодно.
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
27 августа, 17:35
Путин заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ
3610101
Обсудить 0
Су-30СМБелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Участник акции националистов в Киеве
В Киеве переименовали две улицы в честь нацистских коллаборантов
Александр Грушко
В МИД оценили заявление о возможном вводе нацгвардии Украины в Донбасс
Экс-руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний на презентации книги Военные контрразведчики Александра Бондаренко
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Статуя Фемиды
В Белоруссии осудили россиянина за провоз наркотиков через границу
Орбитальная научная станция Мир, 29 января 1998
Ветеран ФСБ: Запад пытался внедрить шпиона на советскую орбитальную станцию
Флаг Украины в центре Киева
Киев разработал концепцию правосудия для возвращения Донбасса и Крыма
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
В МИД оценили возможные последствия действий НАТО на восточном фланге
Ивица Дачич
Сербия хочет усилить сотрудничество с НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
WP узнала о предложенной Трампом сделке Эрдогану на 100 миллиардов долларов
Военнослужащие ВМФ Украины на патрульном катере типа Island Старобельск, переданном США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Два американских катера типа Island вошли в состав ВМС Украины
Заседание Верховной рады Украины
Оппозиция заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли
Врач в наручниках
Более 30 священников подписали открытое письмо в защиту нарколога Каклюгина
Автомобиль полиции в Бразилии
СМИ: в Бразилии неизвестные пытаются прорваться к посольству Венесуэлы
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал дело об импичменте Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Эрдоган рассказал, что "бросает тень" на турецко-американские отношения
01:43Дипмиссия РФ в Греции обвинила коллег из США в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
Лента новостейМолния