В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России

МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Два из заказанных в Два из заказанных в России истребителя Су-30СМ прибыли в Белоруссию , сообщила в среду пресс-служба белорусского министерства обороны.

Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах. На следующей неделе должна прибыть еще пара истребителей.

"Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь. Только что шасси двух боевых самолетов Су-30 СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что "самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства". "ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности", - добавили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны сообщали, что на 2019 год намечены поставки в страну первого звена истребителей Су-30СМ. Контракт на поставку был подписан на "отлагательных условиях". Летом Равков отмечал, что самолеты находятся в высокой степени готовности к выпуску, конкретные сроки поставки зависят от принятия решения по финансированию закупки. Позже министр уточнил, что по ранее заключенному договору о поставках Белоруссии этих истребителей началось финансирование и поставка четырех российских истребителей Су-30СМ в Белоруссию ожидается в ноябре.