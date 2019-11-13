Ростовский врач получил четыре года колонии за хранение наркотиков

Как сообщалось ранее, дело Каклюгина слушалось с марта текущего года. Сначала он обвинялся в "покушении на сбыт наркотиков в крупном размере". Затем, как уточнил представитель суда, статью переквалифицировали, и Каклюгина осудили за "приобретение, хранение наркотиков в крупном размере".