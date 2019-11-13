В Белоруссии осудили россиянина за провоз наркотиков через границу

МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Гражданин России осужден в Белоруссии на 14 лет колонии усиленного режима за перевозку через госграницу крупной партии гашиша, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Гродненского областного суда.
"Приговором суда обвиняемый, гражданин Российской Федерации, признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, перевозке особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза ... Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отметили в пресс-службе.
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Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
В пресс-службе пояснили, что "обвиняемый, действуя по предварительному сговору в группе с неустановленными лицами, из корыстных побуждений и стремясь извлечь для себя выгоду материального характера, незаконно, с целью последующего сбыта на территории стран Евразийского экономического союза, приобрел 13 килограмм гашиша".
"В мае 2019 года, двигаясь из Республики Польша, перевез его на территорию Республики Беларусь через пункт пропуска "Брузги-2" Гродненской региональной таможни, где в ходе таможенного досмотра указанного автомобиля было обнаружено указанное наркотическое вещество", - констатировали в пресс-службе.