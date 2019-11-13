В Белоруссии осудили россиянина за провоз наркотиков через границу

МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Гражданин Гражданин России осужден в Белоруссии на 14 лет колонии усиленного режима за перевозку через госграницу крупной партии гашиша, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Гродненского областного суда.

"Приговором суда обвиняемый, гражданин Российской Федерации, признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, перевозке особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза ... Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

В пресс-службе пояснили, что "обвиняемый, действуя по предварительному сговору в группе с неустановленными лицами, из корыстных побуждений и стремясь извлечь для себя выгоду материального характера, незаконно, с целью последующего сбыта на территории стран Евразийского экономического союза, приобрел 13 килограмм гашиша".