Глава Минприроды заявил о постепенном запрете производства пластика

"Когда мы говорим о закрытии того или иного нефтегазохимического производства, мы должны понимать, что за всем этим люди, рабочие места, субъекты РФ. Это нужно сделать эволюционно, медленно, постепенно, не торопясь. Рывками двигаться нельзя. Это очень сложная реформа, на мой взгляд, мы ее просчитали до мелочей и движемся в правильном направлении. Мы не пройдем путь за год, который государства проходили за 50 лет, это надо признать", - сказал Кобылкин журналистам.