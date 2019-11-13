Глава Минприроды заявил о постепенном запрете производства пластика

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Запрет производства пластика будет происходить постепенно, учитывая проблематику занятости людей, задействованных в нефтегазохимической отрасли, сказал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Ранее российское отделение Greenpeace обратилось к Кобылкину с письмом, в котором предложены меры по сокращению использования пластика, особенно одноразового. Речь идет о пакетах, контейнерах для продуктов и пластиковой посуде, столовых приборах, ватных палочках, влажных салфетках, трубочках для напитков, палочках для воздушных шаров и палочках для конфет.
"Когда мы говорим о закрытии того или иного нефтегазохимического производства, мы должны понимать, что за всем этим люди, рабочие места, субъекты РФ. Это нужно сделать эволюционно, медленно, постепенно, не торопясь. Рывками двигаться нельзя. Это очень сложная реформа, на мой взгляд, мы ее просчитали до мелочей и движемся в правильном направлении. Мы не пройдем путь за год, который государства проходили за 50 лет, это надо признать", - сказал Кобылкин журналистам.