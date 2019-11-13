В МИД оценили возможные последствия действий НАТО на восточном фланге

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Действия НАТО на восточном фланге будут создавать новые разделительные линии и ухудшать ситуацию в военной сфере, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"То, что сегодня НАТО делает на восточном фланге, это то, что абсолютно не нужно делать, это будет создавать новые разделительные линии, ухудшать ситуацию в военной сфере. Что такое был регион Балтии? Это был регион стабильности. Были три маленьких государства, нейтральные Финляндия, Швеция. Такая достаточно сложная география. Балтийский регион был зоной сотрудничества, все планы, которые мы осуществляли, они были нацелены на укрепления взаимодействия во всех областях - экономической, в сфере охраны окружающей среды, улучшении транспорта и так далее", - сказал Грушко, выступая на форуме молодых дипломатов в Москве.
По его словам, в отношениях с некоторыми странами региона у России были сложные вопросы, однако не было никакого военного измерения в них.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.