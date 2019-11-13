В МИД оценили возможные последствия действий НАТО на восточном фланге

"То, что сегодня НАТО делает на восточном фланге, это то, что абсолютно не нужно делать, это будет создавать новые разделительные линии, ухудшать ситуацию в военной сфере. Что такое был регион Балтии? Это был регион стабильности. Были три маленьких государства, нейтральные Финляндия, Швеция. Такая достаточно сложная география. Балтийский регион был зоной сотрудничества, все планы, которые мы осуществляли, они были нацелены на укрепления взаимодействия во всех областях - экономической, в сфере охраны окружающей среды, улучшении транспорта и так далее", - сказал Грушко, выступая на форуме молодых дипломатов в Москве.