Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

"Слушая это и в душе восхищаясь тем, что произошло, я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки", — признался Безверхний в МИА "Россия сегодня" на презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ.