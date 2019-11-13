Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Контрразведчики в начале нулевых годов XXI века умело отвлекали внимание зарубежных спецслужб от того, как в России велась работа над созданием уникальных образцов вооружений, заявил генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний.
По его словам, в итоге у иностранных "коллег" "на каком-то этапе создалось впечатление, что они все знают и всем владеют". Это длилось до исторического выступления Владимира Путина, когда он объявил, что Россия обладает новым типом вооружений.
"Слушая это и в душе восхищаясь тем, что произошло, я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки", — признался Безверхний в МИА "Россия сегодня" на презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ.
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
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В частности, удалось не допустить возникновения зарубежных агентов в армии. По его словам, западные спецслужбы пытались завербовать военнослужащих в 2000-2015 годах.
"Но это им не удалось… Мы проводили активные мероприятия — говоря простым языком, делали "подставы", "запаривали дезу", отвлекали их внимание на созданные нами оперативные ситуации", — рассказал он.
О новейших видах российского стратегического вооружения президент Владимир Путин объявил 1 марта прошлого года в послании к Федеральному собранию. Речь идет о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".