В ДНР отметили обострение ситуации у Петровского из-за действий силовиков

ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обострении ситуации в районе участка разведения сил и средств у населённого пункта Петровское из-за агрессии радикальных подразделений украинских силовиков

Ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о начале разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское 9 ноября. Во второй половине этого же дня в ДНР заявили о выводе своих подразделений с участка. Позже в ведомстве сообщили о начале противоминных мероприятий у Петровского.

"За истекшие сутки обстановка вдоль линии соприкосновения сторон оставалась сложной и характеризовалась обострением ситуации вблизи участка разведения Богдановка-Петровское, в связи с терактом, осуществленным радикалами в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады (вооруженных сил Украины - ред.) Коростелева", - сказал представитель ведомства.

В управлении Народной милиции ДНР пояснили, что украинские националисты уже дважды за неделю осуществили диверсию в отношении военнослужащих соединения.

"После нанесения гранатометного удара по автомобилю "УРАЛ", в результате которого четверо военнослужащих получили ранения, двое позже скончались в госпитале, украинские националисты переключили свое внимание на командование бригады. Изучив маршрут движения автомобиля командира бригады и его подчиненных, радикалами была устроена засада. Осуществив несколько выстрелов из АГС по автомобилю комбрига, нападавшие скрылись", - пояснил представитель Народной милиции.