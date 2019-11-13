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РИА Новости

В ДНР отметили обострение ситуации у Петровского из-за действий силовиков

14:34 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское, Донбасс
Петровское, Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское, Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обострении ситуации в районе участка разведения сил и средств у населённого пункта Петровское из-за агрессии радикальных подразделений украинских силовиков.
Ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о начале разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское 9 ноября. Во второй половине этого же дня в ДНР заявили о выводе своих подразделений с участка. Позже в ведомстве сообщили о начале противоминных мероприятий у Петровского.
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"За истекшие сутки обстановка вдоль линии соприкосновения сторон оставалась сложной и характеризовалась обострением ситуации вблизи участка разведения Богдановка-Петровское, в связи с терактом, осуществленным радикалами в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады (вооруженных сил Украины - ред.) Коростелева", - сказал представитель ведомства.
В управлении Народной милиции ДНР пояснили, что украинские националисты уже дважды за неделю осуществили диверсию в отношении военнослужащих соединения.
"После нанесения гранатометного удара по автомобилю "УРАЛ", в результате которого четверо военнослужащих получили ранения, двое позже скончались в госпитале, украинские националисты переключили свое внимание на командование бригады. Изучив маршрут движения автомобиля командира бригады и его подчиненных, радикалами была устроена засада. Осуществив несколько выстрелов из АГС по автомобилю комбрига, нападавшие скрылись", - пояснил представитель Народной милиции.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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