Синоптики пообещали россиянам "зимнее бабье лето"

Отдыхающие гуляют в парке "Серебряный бор" в Москве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В западную и южную часть В западную и южную часть России пришел субтропический антициклон, который в ближайшие дни продолжит расширяться на север, сообщили " Метеовести ".

Накануне в Туапсе и Симферополе температура поднялась до нехарактерных для этого времени плюс 22, в некоторых районах Карачаево-Черкесии и на Кубани зафиксированы рекорды максимальной температуры.

Жителей Центральной России, по словам синоптиков , на этой неделе ожидает "зимнее бабье лето" — теплая погода и пять-семь градусов выше нуля.

"Виновником экстремального потепления стал субтропический антициклон. <…> А потоки на его периферии продолжат нести в Россию хорошо прогревшиеся воздушные массы", — отмечает портал.

В среду небольшие осадки пройдут на севере Карелии и западе Мурманской области.