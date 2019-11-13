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РИА Новости

Синоптики пообещали россиянам "зимнее бабье лето"

14:30 13.11.2019 (обновлено: 15:53 13.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие гуляют в парке "Серебряный бор" в Москве
Отдыхающие гуляют в парке Серебряный бор в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В западную и южную часть России пришел субтропический антициклон, который в ближайшие дни продолжит расширяться на север, сообщили "Метеовести".
Накануне в Туапсе и Симферополе температура поднялась до нехарактерных для этого времени плюс 22, в некоторых районах Карачаево-Черкесии и на Кубани зафиксированы рекорды максимальной температуры.
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Жителей Центральной России, по словам синоптиков, на этой неделе ожидает "зимнее бабье лето" — теплая погода и пять-семь градусов выше нуля.
"Виновником экстремального потепления стал субтропический антициклон. <…> А потоки на его периферии продолжат нести в Россию хорошо прогревшиеся воздушные массы", — отмечает портал.
В среду небольшие осадки пройдут на севере Карелии и западе Мурманской области.
По предварительным прогнозам, нетипичная для поздней осени погода сохранится до середины следующей недели, а затем метеорологи обещают мощное арктическое вторжение, в результате которого температурный режим окажется почти на четыре градуса ниже нормы.
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