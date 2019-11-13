Эксперт отметил изменение отношения россиян к детям с аномальным развитием

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Общество начинает смотреть на проблему детей с аномальным развитием по-другому, отношение людей меняется в лучшую сторону, считает директор Института акушерства Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Роман Шмаков.
"Мы как-то просыпаемся. Общество начинает поворачиваться к этим детям (с аномальным развитием), и смотреть на это совершенно другими глазами", - сказал Шмаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к Международному дню недоношенного ребенка, который отмечают 17 ноября.
23 мая, 19:58ТОККиевлянка устраивает бесплатные дни красоты для онкобольных детей и их мамКиевские волонтеры больше пяти лет приезжают в детское онкологическое отделение и устраивают "дни красоты" для пациентов и их мам. Такие акции помогают детям отвлечься от больничной рутины, а мамам — оставаться женщинами в непростое время.
По его словам, за 18 лет центр принял 750 пациенток с онкологическими заболеваниями. "Мы не прервали ни у одной пациентки беременность. И ни одна пациентка не захотела прерывать беременность. Она готова рисковать своей жизнью. Она готова идти на какие-то риски по поводу своей продолжительности жизни", - пояснил директор института.
"Проще всего ведь прервать беременность – и все... Мы можем помочь, мы можем улучшить качество жизни этих детей, если мы прооперируем их внутриутробно. И вот мы сначала совместно с бразильцами внедрили технологии, теперь мы сами делаем эти операции. И пациентки тоже сейчас многие отказываются от прерывания беременности", - добавил Шмаков.
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