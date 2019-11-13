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РИА Новости

Власти помогут отремонтировать дом детей, которых держали взаперти на Урале

14:24 13.11.2019
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© Фото : Усть-Катавская НеделяДом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)
Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)
© Фото : Усть-Катавская Неделя
ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Частный жилой дом в городе Усть-Катав в Челябинской области, где около 10 лет проживали трое не посещавших школу детей со своей матерью, после пожара помогут отремонтировать власти, если дети захотят в нем жить, сообщила в среду первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
По данным следственного отдела Златоуста, 7 ноября после пожара в частном жилом доме Усть-Катава было обнаружено тело хозяйки дома, смерть женщины не носит криминального характера.
Дина А из Челябинского города Усть-Катав, которая держала взаперти троих детей-подростков
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По данным министерства социальных отношений региона, у погибшей женщины остались трое детей – девочки 20 и 11 лет, а также 15-летний мальчик, которые, как выяснилось, никогда не посещали школу. Накануне пожара дети сбежали из дома, их нашли, но домой женщине не вернули. В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении, также с ними работает психолог. С их слов, мать не разрешала им посещать образовательную организацию, также семья не обращалась за помощью в медицинские учреждения. Как сообщала Гехт, дети жили без надзора соответствующих органов около 10 лет.
"…И вопрос жилья – дом был хороший. Мы готовы оказать материальную помощь для ремонта, чтобы у детей было жилье. Дети везде в долях, все оформлено юридически правильно. Если дети будут готовы жить в нем, то мы выделим средства и отремонтируем", - сказала она журналистам.
Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт
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Она добавила, что в случае, если будет выявлена психотравмирующая ситуация для детей после того, что с ними произошло, и они не смогут жить в доме, то будет решаться вопрос с их местом проживания. "Позиция губернатора области Алексея Текслера – дети будет под нашим пристальным вниманием, контролем и сопровождением", – сказала она.
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Алексей ТекслерУсть-КатавЧелябинская областьОбщество
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