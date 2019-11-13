Власти помогут отремонтировать дом детей, которых держали взаперти на Урале

По данным министерства социальных отношений региона, у погибшей женщины остались трое детей – девочки 20 и 11 лет, а также 15-летний мальчик, которые, как выяснилось, никогда не посещали школу. Накануне пожара дети сбежали из дома, их нашли, но домой женщине не вернули. В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении, также с ними работает психолог. С их слов, мать не разрешала им посещать образовательную организацию, также семья не обращалась за помощью в медицинские учреждения. Как сообщала Гехт, дети жили без надзора соответствующих органов около 10 лет.