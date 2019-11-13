Сын Мика Джаггера спел на русском трек рэперов Элджея и Feduk

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Лукас Джаггер, сын фронтмена рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера, исполнил хит российских рэперов Элджея и Feduk "Розовое вино" и опубликовал это видео в социальной сети.

"Русская музыка потрясающая", — подписал видео 20-летний блогер.

Лукас Джаггер — сын солиста The Rolling Stones и бразильской модели и телеведущей Лусианы Морад. Всего у 76-летнего рок-музыканта восемь детей, Лукас - седьмой.