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РИА Новости

Глазьев призвал бороться с долларом как с "токсичным инструментом"

14:24 13.11.2019 (обновлено: 14:25 13.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСергей Глазьев
Сергей Глазьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сергей Глазьев. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доллар больше не является для России полноценной валютой, потому что он токсичен, транзакции в долларах опасны для российских предприятий, считает министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
В ходе своего выступления на форуме молодых дипломатов в Москве, он заявил, что американцы используют свое доминирование в финансовой системе, как оружие.
"Доллар сегодня стал средством политической борьбы. Пятикратная эмиссия доллара сопровождается новой гонкой вооружений. Объем американских военных расходов больше, чем у остальных стран мира вместе взятых. И финансируют они эти расходы за счет денежной эмиссии доллара, которую наполовину потребляют другие страны. Чтобы эта агрессия не привела к глобальной катастрофе, нам необходимо агрессора сдерживать", - пояснил спикер.
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Он отметил, что лучшим способом сдерживания "агрессора" является "демонстрация непоправимого ущерба для него". "Для того, чтобы нам мирно перейти в новый мирохозяйственный уклад и выйти на устойчивые темпы роста, прекратить гибридную войну, необходимо отказаться от использования доллара в качестве мировой валюты. Мы сегодня это делаем в рамках евразийской интеграции. Доллар больше не является для России полноценной валютой, потому что это токсичный инструмент. Транзакции в долларах опасны для российских предприятий", - считает он.
Глазьев добавил, что сегодня невозможно держать резервы в долларах без риска того, что они будут конфискованы и арестованы. "И мы переходим на расчеты в национальных валютах, потому что это требование элементарной национальной безопасности", - пояснил Глазьев.
Он выразил уверенность, что новая мировая валюта будет основана на международном договоре. "К этому надо идти. И это как раз одна из задач, которую в рамках евразийской интеграции мы должны будем решать", - заключил министр.
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Евразийская экономическая комиссияСергей ГлазьевРоссияСШАЭкономика
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